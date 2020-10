’Dance lijkt ineens vergeten’

Amsterdam Musical Festival, een onderdeel van Amsterdam Dance Event (ADE). Tijdens AMF wordt ook de beste dj van de wereld bekendgemaakt. Ⓒ ANP / HH

Zonder honderden feesten, duizenden netwerkende professionals en honderdduizenden stuiterende bezoekers is het stil op en rond het Amsterdam Dance Event (ADE). De 25e editie vindt vrijwel geheel online plaats. Niet te missen is daardoor de noodkreet die de organisatie en Buma Cultuur luiden namens de elektronische muzieksector: „In goede tijden heeft iedereen het over onze dj’s, in slechte lijkt deze industrie te worden vergeten.”