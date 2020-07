Nieuwe maatregelen Amsterdam

Het verbod op de verkoop van alcohol in winkels in het Wallengebied wordt ingevoerd op donderdag tot en met zondag, vanaf 16.00 tot na middernacht. „Alcohol die wordt gekocht in winkels wordt vaak op straat geconsumeerd. Als gevolg daarvan houdt het publiek zich minder goed aan de anderhalvemeterregel en ontstaan er risico’s voor handhavers als ze deze mensen aanspreken op hun gedrag”, meldt de Veiligheidsregio. De maatregel duurt tot 1 september. In cafés en restaurants blijft de verkoop van alcohol wel toegestaan. Het nuttigen van alcohol op straat is daar sowieso al verboden.

Femke Halsema: ’Zorg om gezondheidsrisico’s’

Burgemeester Femke Halsema, ook voorzitter van de Veiligheidsregio, roept alle dagjesmensen en toeristen nadrukkelijk op om goed na te denken bij een bezoek aan de hoofdstad. „De drukte en het gebrek aan ruimte in de krappe straten in de binnenstad blijven een punt van zorg vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s.”

Dagjesmensen en toeristen in het centrum. Ⓒ ANP

Halsema heeft ook namens de Veiligheidsregio het landelijk Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over de aanpak van het coronavirus in relatie tot de toename van buitenlandse en Nederlandse bezoekers aan Amsterdam. „We nemen deze maatregelen omdat we verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van bewoners en bezoekers. Daarbij hoort ook een dringend beroep op iedereen die onze stad bezoekt, wees voorzichtig, vermijd drukte en volg de coronaregels. Het is van groot belang dat iedereen afstand houdt van elkaar, zowel de Amsterdammer als de internationale toerist. Op straat en in de horeca. Alleen met elkaar kunnen we nieuwe uitbraken van het virus voorkomen. Een nieuwe lockdown is het laatste wat we willen.”

Potentiële dagjesmensen en toeristen die zich oriënteren op een tripje naar Amsterdam worden vanaf donderdag ook via sociale media actief opgeroepen de weekenddrukte te vermijden en hun trip doordeweeks (maandag tot en met donderdag) te plannen. Doordeweeks is het vooralsnog op de meeste plekken rustiger dan in het weekend. De campagne wordt in verschillende talen uitgevoerd (Nederlands, Duits en Engels). Ook toeristen die zich al in Amsterdam bevinden, worden via advertenties op hun sociale media gewezen op de coronamaatregelen en gewaarschuwd drukke plekken te mijden.

Afsluiting delen van stad

Eerder nam Amsterdam al maatregelen om de drukte in de binnenstad te beheersen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo werd onder andere eenrichtingsverkeer ingesteld. Als het te druk wordt, kan bovendien besloten worden delen van het Wallengebied tijdelijk af te sluiten voor bezoekers. Bewoners kunnen op elk moment het gebied in en uit. Het aantal handhavers en hosts op de Wallen wordt nu wederom uitgebreid. Deze week gaat ook op het Rembrandtplein en Leidseplein extra personeel de straat op voor de naleving van de 1,5 meterregel.

Om meer ruimte te creëren voor het winkelend publiek, wordt op zaterdag en zondag bij toenemende drukte ook eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat. De looprichting gaat dan vanaf de Dam richting het Muntplein. Vanaf de Heiligeweg is geen toegang tot de Kalverstraat, vanaf het Spui wordt het publiek richting De Munt geleid. „Bij te grote drukte kan er gedoseerd worden en in het uiterste geval wordt de straat tijdelijk afgesloten”, aldus de Veiligheidsregio. Met behulp van tekstkarren en berichten op Twitter en Facebook wordt het publiek geïnformeerd en gewaarschuwd over grote drukte en eventuele afsluitingen.