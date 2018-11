Moskou vernoemt plein naar Kim Philby

Moskou heeft een plein vernoemd naar de voormalige Britse dubbelspion Kim Philby. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - Moskou heeft een plein vernoemd naar de voormalige Britse dubbelspion Kim Philby. Deze liep in 1963 over naar de Sovjet-Unie en overleed in 1988. De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, heeft volgens de media per decreet opdracht gegeven tot de naamswijziging van een kruispunt in het zuidwesten van de Russische hoofdstad, waar ook het hoofdkwartier staat van de buitenlandse inlichtingendienst.