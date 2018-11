’Alle toestellen Boeing Max kunnen defect Lion Air krijgen’

„Wij melden dit omdat we, na evaluatie van alle relevante informatie, denken dat de onveilige situatie vermoedelijk ook in andere toestellen zal gaan voorkomen of zich kan ontwikkelen”, schrijft de FAA in een waarschuwing.

Een kapotte sensor vormt het probleem waarover wordt gesproken. Door het defect kwam onjuiste informatie over de luchtstromen in het systeem terecht. Dit kan leiden tot overtrek, ook wel ’stall’ genoemd, waarbij de vleugel zijn dragende kracht verliest, de neus naar voren kantelt en het toestel snel gaat dalen.

Stijgingshoek cruciaal

„Als piloten niet meer op de sensor kunnen gebruiken, zul je begrijpen dat het levensgevaarlijk wordt”, vertelt luchtvaartverslaggever Paul Eldering. „De combinatie van snelheid en stijgingshoek zijn cruciaal. Maar dat weten de piloten.”

Als zo’n defect ontstaat, dienen de piloten in de grijpen. Dat hebben de piloten van Lion Air onvoldoende kunnen doen, zo lijkt het. „Het onderzoek is nog niet afgerond, maar de FAA geeft voor de zekerheid deze waarschuwing”, aldus Eldering.

Volgens de FAA gaat het om een ’urgent veiligheidsprobleem’. De autoriteit legt in een soort stappenplan uit welke handelingen de piloten moeten verrichten als ze ineens met het probleem worden geconfronteerd.

Eén toestel in Nederland

De Max-variant is gloednieuw. „Veel zuiniger en met allerlei snufjes. Wereldwijd vliegen er pas 250 rond, maar ondertussen zijn er vijfduizend al besteld. Het is een enorm succesnummer. Maar zo’n nieuw type, met licht materiaal en een laag verbruik, kan kinderziektes hebben”, aldus Eldering.

Van de Nederlandse maatschappijen is Corendon Dutch Airlines de eerste die een Max-vliegtuig heeft gekocht. De komende jaren komen er meer, net als bij andere maatschappijen. „Wij hebben de waarschuwing meegekregen en we kijken het toestel technisch na”, reageert Corendonbaas Atilay Uslu.

„Ook bestuderen we de procedures voor de zekerheid opnieuw, zoals de FAA het aangeeft. Wij hebben geen technische problemen gehad. Overigens is dit toestel wel het meest zuinige, écht het toestel van de toekomst.”