Singles hebben meer seks dan getrouwde mensen

Drie miljoen huishoudens in Nederland bestaan intussen uit één persoon. Dus van elke vijf Nederlanders woont er eentje zonder ouders, kinderen, partner of andere huisgenoten. De Telegraaf duikt deze maand in de wereld van deze singles: hoe leiden ze hun leven, hoe wonen ze en wat zegt hun groeiende aantal eigenlijk over onze maatschappij? Vandaag de vraag hoe seksueel actief is de hedendaagse single?