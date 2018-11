Dorp lijkt nu al ’klaar’ met rechtszaak tegen verdachte Jos Brech

De aanhouding van Jos Brech. Hij heeft nog niet bekend. Ⓒ AFP

Nu er langzaam zicht komt op de rechtszaak tegen Jos Brech, de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, zou je verwachten dat de hoop in Limburg springlevend is. In Heibloem, waar het 11-jarige jongetje vandaan kwam, en in Brunssum, waar hij half ontkleed en dood werd gevonden. Maar niets is minder waar.