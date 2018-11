Migratieakkoord is gevaarlijk gepruts

Ⓒ De Telegraaf

Eindelijk dringt bij de regering door dat het ondertekenen van het Akkoord van Marrakesh geen goed idee is: de juridische gevolgen ervan worden onderzocht. Een pact vol verplichtingen om migratie vanuit Afrika te bevorderen is het laatste dat Nederland nodig heeft. Alle beloftes van regulering van illegale migratie ten spijt. Dertien jaar lang, sinds de eerste ontmoeting in Rabat in 2005, wordt al gesleuteld aan dit akkoord. Een periode waarin ervaringen met illegale migratie beslist geen aanleiding gaven tot vertrouwen in Afrikaanse oplossingen. Als staatssecretaris Harbers straks ’ja’ zegt, ondertekent Nederland een maakbaarheidsillusie die ons handenvol geld kost.