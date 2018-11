Zevende lichaam gevonden onder puin Marseille

Het dodental door het instorten van twee panden in Marseille is opgelopen tot zeven. Ⓒ REUTERS

MARSEILLE - Het dodental door het instorten van twee panden in Marseille is opgelopen tot zeven. Dat zegt burgemeester Jean-Claude Gaudin. In de Franse stad stortten maandag twee huizen in. Reddingswerkers zoeken al dagen naar slachtoffers.