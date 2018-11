’Aangifte misbruik op crèche niet serieus genomen’

AMSTERDAM - De politie ontmoedigt ouders om aangifte te doen over misbruik op de kinderopvang. Dat stelt belangenclub BOinK. Zedenadvocaten herkennen het beeld. „Dan wordt er gezegd: het is moeilijk te bewijzen. Het zijn kleine kinderen. Fantasie en spel lopen door elkaar”, zegt Richard Korver, die voorzitter is van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers.