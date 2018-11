’Zelfrijdende auto’s kunnen voorlopig niet zonder mens’

Trendwatcher en Teslarijder Vincent Everts vindt het belachelijk dat hij bekeurd werd omdat hij het sturen overliet aan de automatische piloot. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bellend, etend of televisiekijkend in je auto zitten, zonder je druk te hoeven maken om de andere verkeersdeelnemers. Het is een droom voor veel bestuurders. Hoewel het technisch allemaal mogelijk is, liggen er nog veel obstakels op de weg die moeten worden genomen...