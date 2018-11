Vrouwen doen aangifte tegen As-Soennah Moskee

De organisatie van moslima Shirin Musa spreekt over ’genitale verminking’. „Dat is geen islamitische traditie, maar een gruwelijke manier om de macht en het eigenaarschap van de man over de vrouw in stand te houden”, aldus de organisatie.

Huidige ontwikkelingen baren de organisatie zorgen. „Door steeds orthodoxer wordende gemeenschappen zien we normen verschuiven. Als iemand in een voorbeeldrol dan aangeeft dat strafbare feiten aan te bevelen zijn, kunnen we er van uitgaan dat zijn volgers zullen luisteren.