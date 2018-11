A12 richting Utrecht bij Zoetermeer dicht na ongeval door spookrijder

Een woordvoerder van de politie vertelt dat de spookrijder de afslag Zoetermeer-Pijnacker op is gereden: „Toen hij doorhad dat hij verkeerd reed, probeerde hij 180 graden te draaien. Toen is het ongeluk gebeurd.” Bij het ongeluk ontstond alleen materiële schade. De bestuurder had teveel gedronken, zijn rijbewijs is ingenomen.

De ANWB adviseert om te rijden via de A13 of de A20 via Rotterdam.