Terughalen toeristen kan weken duren: ’Individuele reizigers in steek gelaten’

Volgens topman Frank Oostdam van reiskoepel ANVR loopt het terughalen van Nederlanders in populaire winterzonoorden als de Canarische Eilanden, Rode Zee, Nederlandse Antillen en Zuid-Europa op schema, ondanks serieuze belemmeringen.

„Onze reisorganisaties, waaronder TUI, Corendon en Sunweb, werken nauw samen met vakantievliegers om klanten snel naar Nederland te krijgen. Ik schat dat het grootste deel van de 50.000 gestrande toeristen met een verzorgde pakketreis deze week thuis is. Anderen moeten nog even geduld hebben. Zo nodig helpt Buitenlandse Zaken ons diplomatiek om repatriëringsvluchten mogelijk te maken”, vertelt hij.

KLM-topman Pieter Elbers meldde in het televisieprogramma Op1 dat een kwart miljoen mensen die met KLM naar het buitenland zijn gereisd nog niet zijn teruggekeerd.

Noodkreten

Maar juist de individuele toeristen staan in de kou. Ze doen een vergeefs beroep op Nederlandse ambassades. Ook de hulplijn van Buitenlandse Zaken is volgens hen onbereikbaar. „We krijgen steeds te horen dat we contact moeten opnemen met onze reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij, maar die hebben we juist niet. We zijn op de bonnefooi. We komen niet meer weg. Zoek het zelf maar uit”, aldus vele noodkreten van aan hun lot overgelaten Nederlanders.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het moeilijk is. „We doen ons uiterste best om alle gestrande reizigers te helpen, maar soms is het logistiek bijna onmogelijk door de verergerde coronacrisis. Waar het kan proberen we het luchtruim open te houden. We werken met man en macht aan oplossingen op maat”, aldus een woordvoerder.

Kan weken duren

Hij houdt er al rekening mee dat niet iedereen kan terugkeren naar Nederland. „Zoek dan een veilig onderkomen”, luidt het advies. De verwachting van de ANVR is dat het nog weken kan duren voordat iedereen weer ’binnen’ is. „We kunnen dit echter niet alleen en hebben steun nodig”, aldus Oostdam.

Buitenlandse Zaken raadt alle reizen af. Vakanties worden volgens een ingewijde in de reisindustrie mogelijk tot in juni geschrapt. „ANVR-reisbureaus geven coronavouchers uit aan geboekte klanten, die zijn gedekt door garantiefonds SGR. Nieuwe boekingen zijn tot een nulpunt gereduceerd. Het vakantiegevoel is door het onzekere virus even weg.”