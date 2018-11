Whitaker wil toezien op onderzoek Mueller

Dat schrijft The Washington Post, zich beroepend op informatie van mensen uit de naaste omgeving van Whitaker. Deze zegslieden denken bovendien dat hij geen enkele dagvaarding aan het adres van Donald Trump in deze zaak zal goedkeuren.

Whitaker vervangt de ontslagen Jeff Sessions totdat diens opvolger is gevonden. Volgens CNN denkt Trump onder anderen aan Chris Christie, de voormalig gouverneur van New Jersey, of Pam Bondi, procureur-generaal van Florida. Beiden zijn loyale bondgenoten. De Amerikaanse nieuwszender meldde donderdag ook dat het team van Mueller begonnen is met het schrijven van het afrondende rapport.

Sessions trok zich terug uit het onderzoek van Mueller nadat hij in opspraak was geraakt door contacten met de Russische ambassadeur in de VS. Om de onpartijdigheid te onderstrepen, droeg hij de supervisie over aan de tweede man op het departement, Rod Rosenstein.