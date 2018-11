Geen 130 km/u op A1: ’Te veel invoegend verkeer’

VVD-Kamerlid Dijkstra vroeg minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om opheldering over het uitblijven van een snelheidsverhoging op de vernieuwde zesbaans snelweg.

Volgens de bewindsvrouw is het echter niet mogelijk vanwege de verkeersveiligheid: „Er is te veel in- en uitvoegend verkeer. Het aanpassen van de weg om 130 kilometer per uur te kunnen rijden zou zeer ingrijpend zijn geweest voor het wegontwerp.”

Ondertussen proberen steeds meer linkse stadsbesturen het voor elkaar te krijgen om de snelheid juist te verlagen op snelwegen. De minister heeft gisteravond laten weten dat automobilisten niet hoeven te vrezen voor grote veranderingen: „Het gaat niet van gemeente tot gemeente opeens wijzigen.”