Algerijn opgepakt in azc Rotterdam voor verkrachting

Over de arrestatie werd eerder niets naar buiten gebracht. Via deze krant werd vandaag bekend dat een vrouw in het azc door een andere bewoner werd verkracht.

„Vorige week is er nog een vrouw verkracht, gewoon door een andere bewoner die ’s avonds naar binnen klom. De politie kwam er met honden bij om hem op te sporen”, vertelde een bron deze morgen in De Telegraaf.

Maat is vol

Voor de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was na de verkrachting de maat vol. Ook het aantal incidenten zoals overlast en diefstallen in het centrum aan de Edo Bergsmaweg was in de afgelopen tijd flink toegenomen.

Twee dagen na de arrestatie van de Algerijn kondigde Aboutaleb een stop af op de instroom van asielzoekers uit veilige landen als Algerije, Marokko, Libië en Tunesië.

