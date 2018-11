Inbreker viraal: valt in onderbroek door plafond

Een video (zie onder) van het incident is al 14.000 keer gedeeld en heeft ook duizenden reacties ontlokt op sociale media. Er lijken wat plafondplaten los te laten, waarna ineens een man uit het plafond valt.

De verdwaasde, half uitgeklede man begint daarna mensen aan te vallen. „Hey, blijf hier!”, roept iemand als hij zichzelf een weg naar buiten baant. De man weet zichzelf uiteindelijk los te wurmen.

Bekijk hieronder de opmerkelijke video. Tekst loopt verder.

Het blijkt te gaan om de 27-jarige Wesley Glenn Bost, zo meldt de politie, die nog steeds naar de man op zoek is. Volgens een politiechef wilde hij in het kantoor boven het restaurant inbreken, via de wc’s.

De man had zijn spijkerbroek aan de wc-deur geknoopt, zodat mensen niet konden zien dat hij niet meer op de wc zat. Mogelijk was hij onder invloed van drugs. Uiteindelijk is Bost met een handlanger per auto gevlucht. Later zijn ze te voet verdergegaan.

De politie zegt ’zeker te weten’ dat de twee gevonden zullen worden. „We hebben zijn auto en zijn rijbewijs en ID-kaart. Die zat nog in de broek, die werd teruggevonden in het wafelrestaurant”, aldus de politie tegen Daily Times.