’Paradise’ wordt hel: grote brand raast over Californië

Het vuur vormde zich ten noorden van Sacramento. Duizenden mensen zouden zonder stroom hebben gezeten en verschillende gebieden, waaronder het plaatsje Paradise met 27.000 inwoners, werden verplicht ontruimd. Dat meldden lokale afdelingen van CBS.

„Deze brand is zeer gevaarlijk. Ga alstublieft weg als u dat wordt gevraagd”, schreef het California Department of Forestry and Fire Protection. Toch zouden vijf mensen inmiddels brandwonden hebben opgelopen in Paradise.

Volgens buitenlandse media zouden zich bij de evacuaties grote files hebben gevormd. Parkeigenaar Shary Bernacett vertelt hoe ze, samen met haar echtgenoot, slechts enkele minuten had om mensen uit hun stacaravans te krijgen.

Ze „klopte op ramen, gilde en schreeuwde” om zo veel mogelijk van de 53 bewoners te alarmeren.