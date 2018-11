Invalide Rafik niet welkom in moskee

Om geen straatvuil mee naar binnen te rijden, heeft Rafik Abid beschermhoesjes laten maken voor om zijn wielen. Maar dat is voor sommigen niet voldoende. Ⓒ Telegraaf

DEN HAAG - Rafik Abid (59) zit in een rolstoel. Daarmee is hij in sommige moskeeën in ons land niet welkom. „Discriminatie. Zo gaan we in Nederland niet met elkaar om.”