’Automobilist mag shotje GHB nemen van politie’

Het voorval gebeurde zo’n drie jaar geleden, meldt het Noordhollands Dagblad. De 31-jarige man die aangeduid wordt met ’Y. van S.’ werd staande gehouden bij een verkeerscontrole. Hij was verward, onrustig. Eerlijk legde de man uit dat hij verslaafd was aan partydrug GHB.

Hij had nodig een shotje nodig om te kalmeren, vertelde de man. Onder toeziend oog van de politie reed hij vervolgens naar huis en kon twee millimeter GHB tot zich nemen. Vervolgens werd de bloedtest afgenomen.

Vorig jaar is nog eens onderzocht of het shotje eigenlijk invloed had. Dat bleek nauwelijks het geval: de officier van justitie stelde vast dat Van S. sowieso met een enorme hoeveelheid drugs, waaronder cocaïne, achter het stuur zat.

Daardoor is Van S. niet vrijgesproken. Hij kreeg een voorwaardelijke boete en vier maanden rijontzegging.