’Nederland, vang Asia Bibi op’

Onder orgelspel komt advocaat Saif-ul-Malook de eeuwenoude Grote Kerk in Vianen binnen. De advocaat, zelf moslim, kijkt wat onwennig als het koor inzet. Zijn cliënte Asia Bibi zat negen jaar in een Pakistaanse dodencel vanwege vermeende godslastering. Ze kwam woensdag uiteindelijk vrij. „Het mooiste nieuws uit mijn leven”, vertelt Malook in de afgeladen kerk.

De advocaat ontvluchtte zaterdag met hulp van de Nederlandse stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zijn thuisland, omdat woedende moslims hem bedreigden. Veel bezoekers in Vianen voelen grote betrokkenheid. Adrianne Vroegindeweij bidt al jaren voor Asia Bibi. „Het is gewoon onrecht. Ik ben zelf christen en daarom raakt het me diep.”

De zaak kreeg wereldwijd aandacht. Gisteren meldden internationale media dat Asia Bibi hier asiel zou hebben aangevraagd. Dat klopt niet, zegt HVC-directeur Van Nifterik. De overheid is wel gevraagd zich in te spannen om de Pakistaanse vrouw naar Nederland te halen. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) bood Saif-ul-Malook gisteren al onderdak aan. Daarvoor is hij Nederland dankbaar, stelt de advocaat.

’Blijf bidden’

De gebedsdienst wordt gehouden uit dankbaarheid dat de Pakistaanse is vrijgelaten. Maar ook uit bezorgdheid over het lot van Bibi. Het is onduidelijk waar zij nu is. „Wij komen voor uw troon met een dankbaar hart”, spreekt een HVC- bestuurslid tijdens zijn gebed. Wat de SGP betreft is Bibi welkom in Nederland. „Het is duidelijk dat ze in Pakistan geen leven heeft”, aldus Kamerlid Van der Staaij.

Ⓒ ANP

Voor Europarlementariër Van Dalen (ChristenUnie-SGP) is het helder: Bibi en haar advocaat moeten in Europa worden opgevangen. „Daarom hoop ik werkelijk dat er actie wordt ondernomen. En voor u”, houdt hij zijn gehoor voor: „Blijf bidden!”