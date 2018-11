Molenbewoners zuchten onder massatoerisme

Van de negentien molens in Kinderdijk zijn er zestien bewoond. In totaal wonen er zestig mensen in het gebied in het noordwesten van de Alblasserwaard. Jaarlijks trekken de molens 600.000 toeristen uit alle werelddelen. Met de actie sluit Kinderdijk aan bij steden als Venetië, Barcelona, Dubrovnik en Amsterdam die bijna bezwijken onder de toeristenstromen.

„We hebben hier te maken met een overvloed aan mensen op en buiten de paden, niet één rondvaartboot maar vier, niet twee bezoekmolens maar drie”, verzucht de bewonerscommissie Kinderdijk.

De bewoners vinden dat ze buitenspel zijn gezet door de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk SWEK die het molengebied exploiteert. „We zijn niet betrokken bij het maken van plannen. Zo is een nieuwe rondvaartboot gaan varen, de openingstijden zijn verruimd en riet wordt gemaaid ten behoeve van fotograferende toeristen. Zonder voorafgaand overleg.”

Bewoner Peter Paul Klapwijk vindt dat er veel te weinig gebeurt om de overlast te beperken. „De SWEK vraagt om meer parkeerruimte om overlast te voorkomen, maar adverteert op de site dat je makkelijk met de auto naar Kinderdijk kunt komen. Zelfs vlak bij de molens kan parkeren. Het moet en kan gewoon anders.”

De ansichtkaarten die zaterdag worden uitgereikt tonen het beroemde panorama van Kinderdijk met daaronder de (uit het Engels vertaalde) tekst: ’Bedankt voor je bezoek. Wij wonen hier al eeuwen. 600.000 toeristen per jaar, 60 bewoners. Verhouding 10.000 tegen 1. #Overtoerisme.’