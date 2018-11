Familie Nicky Verstappen: doodslag is het hoogst haalbare

„Het was vrijwel van meet af aan duidelijk dat moord (voorbedachten rade) niet is te bewijzen. Dat zie je eigenlijk in alle cold cases. Doodslag is het hoogst haalbare”, aldus De Vries. „Tenzij de verdachte natuurlijk zelf moord bekent.”

Het openbaar ministerie (OM) heeft de moordverdenking geschrapt, omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een vooropgezet plan om Nicky van het leven te beroven, meldt De Limburger.

Zo’n plan (voorbedachten rade) is juridisch het verschil tussen moord (maximaal levenslang) en doodslag (maximaal 15 jaar cel).

Het OM sluit niet uit dat in een later stadium de verdachte alsnog moord ten laste wordt gelegd, zegt een woordvoerster tegen de krant. Brech zit op dit moment vast op verdenking van ontvoering, een zedendelict en doodslag van Nicky Verstappen in 1998 en het bezit van kinderporno.

Nicky Verstappen werd op 11 augustus 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide. De doodsoorzaak is nooit met zekerheid vastgesteld, maar er zijn aanwijzingen dat Nicky door verstikking om het leven is gekomen. Deskundigen zijn het niet eens over de interpretatie van die aanwijzingen, dat geldt ook voor de gegevens die wijzen op seksueel misbruik.

Brech’s advocaat Gerald Roethof wil tot de pro-formazitting op 12 december niet inhoudelijk ingaan op de zaak.