Filipijnse rechter wil arrestatie Imelda Marcos

MANILA - Een rechtbank in de Filipijnen heeft vrijdag opdracht gegeven voor de arrestatie van Imelda Marcos (89), de weduwe van de vroegere dictator Ferdinand Marcos. Marcos moet een gevangenisstraf van zes tot elf jaar uitzitten voor zeven veroordelingen wegens corruptie. Als gouverneur van Manilla heeft ze in totaal tweehonderd miljoen dollar overgemaakt naar bankrekeningen in Zwitserland.