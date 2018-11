Trio in Victoria’s Secret-show

Yasmin en Myrthe mogen zich nu officieel ’Angel’ noemen, vernoemd naar de welbekende vleugels die gedragen worden tijdens het grootste lingeriespektakel van het jaar. De show was dit keer in New York, waar het in 1995 allemaal begon. Overigens was er toen nog weinig sexy input te bespeuren met brave lingeriesetjes waarover een kimono gedragen werd. Ook de modellen liepen de deur van het lingerielabel nog niet plat om maar in de show te mogen meelopen.

Yasmin Wijnaldum tijdens de voorbereidingen van haar debuut bij de Victoria's Secret-show. Ⓒ AFP

Nu is de wetenschap dat een model als ’Angel’ heeft gelopen vaak een opstapje naar meer succes. Niet zelden ligt er hierna een contract bij een beauty- of modemerk in het verschiet. Het zijn immers de allerknapste en bekendste modellen die uitverkoren zijn om aan deze show deel te nemen en het feit dat die vrouwen op dat moment allemaal op dezelfde catwalk verschijnen trekt ook veel publiek. Plus dat de genoemde modellen stuk voor stuk hard trainen voordat ze het podium op mogen. Het gaat hier namelijk niet om graatmagere modellen maar om heuse ’fitgirls’ die een gezond lichaam showen en daar trots op zijn.

Myrthe Bolt op de catwalk in New York. Ⓒ AFP

Hoewel de Victoria’s Secret show veelgeprezen is blijft er ook kritiek vanuit diverse hoeken in modeland. In een #MeToo wereld vindt menigeen een dergelijke show waarin modellen als lustobject worden neergezet, niet meer van deze tijd, overdreven en vrouwonvriendelijk.

Desondanks deden ook dit jaar honderden modellen mee aan de castings waar uiteindelijk slechts tachtig dames overbleven. En zo blijft het een waar spektakel met gesettelde namen als Adriana Lima, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Sara Sampaio, Lais Riberio, Josephine Skiver, Stella Maxwell, Winnie Harlow, Jasmine Tookes, Tayor Hill, Romee Strijd en Martha Hunt. Maar ook beroemdheden als Bella hadid, Kendall Jenner en Behati Prinsloo.

De show stond in het teken van de van origine Griekse designer Mary Katrantzou’s met opvallende patronen en een ware kleurexplosie. Make-up artist Charlotte Tilburry tekende voor de beautylooks. De bekende fantasy Bra, ieder jaar weer het klapstuk van de show, werd gedragen door de Zweedse Elsa Hosk en ontworpen door Atelier Swarovski. Het kleinood kost maar liefst een miljoen dollar voor de liefhebber. Iets minder duur maar niet minder oogverblindend en glanzend is het shooting star design van Swarovski dat door Neerlands trots uit Zoetermeer Romee Strijd werd geshowd.

Ⓒ EPA

Nieuwkomer dutchies Myrthe Bolt en Yasmin Wijnaldum brachten het er, samen met Romee Strijd, goed vanaf als nieuwbakken Angels. De Amsterdamse Yasmin sierde in september al de cover van de Nederlandse Vogue en mag New York als haar thuishaven beschouwen, waar ze intussen bevriend is geraakt met Kaia Gerber, model en dochter van Cindy Crawford. Zij is, net als Myrthe, daarnaast ook een bekende verschijning tijdens de fashionweeks in Parijs, Milaan en Londen.

Bovendien tekende ze onlangs ook voor de parfum campagne van Tom Ford. Groningse Myrthe trainde in de Groningse weilanden met haar hond voor de show en neemt het allemaal nogal gelaten. Na alle drukte gaat ze gewoon weer naar Groningen om haar studie geneeskunde voort te zetten.