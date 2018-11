Eis: 7 jaar tegen verdachten in verkrachtingszaak Antwerpen

De vrouwen bezochten discotheek Roxy in Antwerpen Ⓒ ANP

Antwerpen - De rechtbank in Antwerpen heeft vrijdag zeven jaar geëist tegen vier jongemannen die vervolgd worden voor de verkrachting van twee jonge Nederlandse vrouwen in hun hotel in Antwerpen. De zitting vindt plaats achter gesloten deuren, maar een advocaat van een van de verdachten meldt dat alle vier de mannen dezelfde eis hebben gekregen.