Bestelbus rijdt net verkochte villa van half miljoen in puin

De bestelwagen is donderdagavond rond half negen met een flinke vaart achteruit de woning binnengekomen. De rit zou een stuk eerder zijn begonnen waarbij een ander huis en een tuin ook schade opliepen.

Buurtbewoners speculeren dat het om een vluchtpoging van de chauffeur zou zijn gegaan. De man zou zich volgens hen in de doodlopende straat hebben klemgereden. Hij draaide in paniek om en boorde daarbij de bus in het huis.

De bestuurder liep lichte verwondingen op. De politie heeft hem aangehouden. Onderzocht wordt nog of het om een ongeluk gaat of dat er opzet in het spel zou kunnen zijn.

Witte gevaarte

Onduidelijk is nog of er iemand thuis was toen het witte gevaarte naar binnen reed.

Omroep Gelderland meldt dat exact dezelfde bus onlangs ook betrokken zou zijn geweest bij een incident in Putten. De bus ramde toen een hek. De bestuurder leek toen onder invloed, aldus de omroep.

Het huis aan De Cotelaer 33 staat op Funda als ’verkocht onder voorbehoud’. Volgens omwonenden was de voorlopige verkoop net vorige week afgerond. De vraagprijs voor de 169 vierkante meter grote vrijstaande bungalow die in 1986 is gebouwd is 579.000 euro. Het ’royaal en prachtig’ afgewerkte huis ligt ’aan een rustige weg’, zo meldt de makelaarssite.

Inloopkast

De villa telt drie slaapkamers. „De ouderslaapkamer beschikt over een heuse inloopkast; een droom van elke vrouw”, vermeldt de makelaar die verder schrijft dat het huisje in de zorgvuldig aangelegde tuin een pareltje is: „Genieten met een grote G…”

„Een heerlijk plekje op de zitbank in dit sfeervolle tuinhuis waar u in de avonden tot in de late uurtjes kunt vertoeven onder het genot van een wijntje met vrienden en familie.”