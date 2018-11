Douwes: ’Vonnis is bizar hoog’

Onze rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman was vanaf 13.00 uur aanwezig bij de zaak in de rechtbank van Leeuwarden. Haar Twitterverslag staat onderaan dit artikel.

"Inmiddels geloof ik meer in Sinterklaas dan in de rechtbank"

Douwes liet in een reactie weten het vonnis „bizar hoog” te vinden. Op de vraag of zij dit jaar nog Sinterklaas gaat vieren zei ze lachend: „Tuurlijk! Groter dan ooit.”

Douwes’ broer Mark zegt verbijsterd te zijn over de hoogte van de strafmaat: „Maar we zagen dit natuurlijk al wel aankomen. Inmiddels geloof ik meer in Sinterklaas dan in de rechtbank.”

Daarnaast veroordeelde de rechtbank in Leeuwarden de grootste groep blokkeerfriezen tot een taakstraf van 120 uur. Eén blokkeerder met psychische klachten krijgt een lagere straf opgelegd 80 uur taakstraf. Een volgende deelnemer met een meer organiserende en coördinerende rol, die op de A7 vooraan reed, krijgt een hogere straf: 180 uur taakstraf.

Een verdachte met een organiserende en coördinerende rol, die ook vooraan stond op de A7, krijgt ook 180 uur taakstraf.

’Puberaal’

De verdachte die zijn blote kont liet zien, handelde volgens de rechtbank „smakeloos en puberaal”, maar dat is niet strafverhogend. Hij krijgt wel een fikse straf, omdat hij bij de incidenten op de A7 én op de A6 betrokken was, en ook eerder is veroordeeld voor brandstichting: 180 uur.

Volgende verdachte, tegen wie een onvoorwaardelijke celstraf werd geëist: hij krijgt een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

Hoger beroep

De blokkeerfriezen kunnen nog in hoger beroep. Dat sluit advocaat Tjalling van der Goot, die 33 van de 34 'blokkeer-Friezen' bijstaat, onder wie boegbeeld Jenny Douwes, niet uit. Hij is teleurgesteld over het vonnis van de rechtbank in Leeuwarden.

,,Stevige werkstraffen”, vindt Van der Goot. ,,Mijn cliënten zijn vrijgesproken van het verhinderen van een betoging, het zwaartepunt in deze zaak voor het Openbaar Ministerie, maar dit hoor ik niet terug het vonnis.”

"Jenny Douwes is slechts veroordeeld voor een uitgeklede vorm van opruiing, maar ze krijgt wel de hoogste straf"

De hoogste straf was voor Douwes voor opruiing: een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. ,,Zij is vrijgesproken van het medeplegen van de blokkade en uiteindelijk slechts veroordeeld voor een uitgeklede vorm van opruiing. Maar ze krijgt wel de hoogste straf. Dat kan ik haar niet uitleggen."

De rechtbank acht het versperren van de A7 door de ’blokkeer-Friezen’ bewezen. Niet bewezen is dat bussen op de A7 zijn afgesneden, zegt de rechtbank. Wel dat de blokkeerders snelheid minderden, waardoor ze uiteindelijk tot stilstand kwamen. De rechtbank ziet dat niet als geweld, of dreiging met geweld. Daaruit volgde vrijspraak voor het met geweld of dreiging met geweld verhinderen van een betoging.

De uitlatingen van Jenny Douwes kunnen niet worden gezien als onderdeel van het debat, zegt de rechtbank. Ze heeft de vrijheid van meningsuiting van anderen belemmerd en zich schuldig gemaakt aan opruiing. De rechtbank constateert dat de verdachten zich niet gehoord voelden door de autoriteiten. Maar dat gold ook voor de anti-zwarte Pietactivisten.

„Juist de landelijke intocht van Sinterklaas was voor die activisten de uitgelezen mogelijkheid om hun standpunten over slavernij en racisme onder de aandacht van een groot publiek te brengen”, aldus de rechter. De rechtbank vindt onvoorwaardelijke celstraffen opleggen echter te ver gaan. Er is per slot van rekening geen geweld gebruikt bij de blokkade.

"Het mag niet lonen om te dreigen met geweld tegen een demonstratie"

Actiegroep Kick out zwarte Piet benadrukte het doel van vreedzaam demonstreren. De burgemeester verbood de demonstratie niet. „Het recht op demonstratie is een groot goed waar slechts onder strikte voorwaarden grenzen aan gesteld mogen worden”, zegt de rechter.

„Het mag niet lonen om te dreigen met geweld tegen een demonstratie”, zegt de rechtbank. „Beperken van het demonstratierecht mag alleen als er concreet wanordelijkheden dreigen. De vrees alleen is niet genoeg. Het was niet aan de blokkeerfriezen om te bepalen of Kick out zwarte Piet mocht demonstreren”, zegt de rechtbank.

Kick Out Zwarte Piet is blij met het oordeel van de rechtbank. ,,De rechtspraak geeft hiermee een signaal af dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen in een rechtsstaat”, aldus KOZP vrijdag in een reactie.

Sinterklaas wordt tegengehouden bij de rechtbank in Leeuwarden. Ⓒ GinoPress B.V.

In verband met een kermis op het plein voor de rechtbank mochten de steunbetuigers niet met hun spandoeken en vlaggen voor de ingang staan.

"Het moet niet gekker worden in dit land"

Tegen het middaguur arriveerde ook een als Sinterklaas verklede man. Hij zei op eigen initiatief te zijn gekomen en niet tot de Zwarte Piet Actiegroep te horen, die ook met een aantal mensen aanwezig was. „Ik verwacht vrijspraak voor iedereen”, merkte hij op. „Het moet niet gekker worden in dit land.” Dat hij op klompen naar de rechtbank was gekomen, vindt de man logisch. „Ik kom dan wel uit Spanje, maar je moet je aanpassen aan het land waar je bent.” De man werd even later door de politie weggeleid.

