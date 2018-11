Drugscontrole: ’Helft medewerkers Nedcar test positief’

De testen werden ingevoerd naar aanleiding van ’directe signalen op de werkvloer’. Zo meldt 1Limburg. Er zou een ’zerotolerancebeleid’ gelden en tegen mensen met drugs op zak zouden harde maatregelen worden getroffen.

Toch verscheen er deze maand een stuk in het maandblad van de autofabriek met het nieuws dat dagelijks zo’n 50 procent van de geteste medewerkers onder invloed is van drank of drugs. „Dit komt de veiligheid in onze productielijnen niet ten goede. Houdt rekening met het feit dat jij en je collega’s in een zo veilig mogelijke omgeving werk willen verrichten”, aldus het artikel.

De exacte cijfers van het gebruik van verdovende middelen op de werkvloer van Nedcar zijn er niet.

