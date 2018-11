Nabestaanden MH17 dagen Poetin uit

„We dagen zowel Trump als Poetin uit”, zeggen nabestaanden Sander van Luik en Thomas Schansman. De brief is verstuurd via de Amerikaanse ambassadeur in Nederland.

De werkgroep ziet in de aanhoudende Russische rookgordijnen rondom de moordaanslag een parallel met de raadsels rond de dood van journalist Khashoggi. „Trump noemde die gang van zaken een van de slechtste doofpotten aller tijden”, aldus Schansman en Van Luik, die hem vragen of de Russische houding niet in dezelfde categorie thuishoort en ook zo’n reactie verdient.

„Het gaat bij MH17 om 298 onschuldige slachtoffers. Wij als nabestaanden willen de waarheid”, schrijven ze. Poetin heeft volgens hen de antwoorden waar zij recht op hebben.

Ze roepen Trump op om zijn Russische collega voor te houden dat ’het nooit te laat is voor inkeer’.

Vlucht MH17 werd in juli 2014 neergehaald boven het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. De toedracht is nog altijd niet opgehelderd. Het Nederlandse Openbaar Ministerie bereidt een rechtszaak voor op Schiphol tegen de daders.

Australië en Nederland hebben Rusland aansprakelijk gesteld voor hun rol in de tragedie. Rusland heeft nog niet gereageerd.