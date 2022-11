Oud-soldaat schuldig aan doodslag tijdens conflict Noord-Ierland

De 52-jarige David Holden is volgens media de eerste veteraan die schuldig is bevonden aan een historisch misdrijf in Noord-Ierland sinds het Goedevrijdagakkoord. Met dat akkoord kwam in 1998 na drie decennia een einde aan een conflict tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten.

Aidan McAnespie stierf 34 jaar geleden bij een grenscontrole in het graafschap Tyrone, kort nadat hij deze lopend had gepasseerd. Holden richtte een machinegeweer op McAnespie en haalde de trekker over. McAnespie werd in zijn rug geraakt en stierf ter plekke. Volgens de rechter dacht Holden dat het wapen niet was geladen, een veronderstelling die niet gemaakt mocht worden.

De veteraan sprak van een ongeval dat veroorzaakt was door natte handen. De trekker zou zijn overgehaald door een uitgegleden vinger. Maar volgens de rechter heeft Holden „opzettelijk onjuist verslag” gedaan van wat er is gebeurd. Zijn straf wordt in 2023 bekendgemaakt. De Britse regering wil oud-militairen die in Noord-Ierland hebben gediend met een wet afschermen van vervolging.