Baas brandweer noemt werknemers ’Kannix Weetnix en Doetnix’

Majoor Dirk Keymolen postte het bericht dat hij ’soms denkt in een strip van Asterix en Obelix te zitten en omringd wordt door ’doetnix, kannix, wilnix en weetnix’. De 620 collega’s van de brandweer Vlaams-Brabant-West konden er niet om lachen.

Ze eisen nu excuses van hun baas, die directeur personeelszaken is van de spuitgasten. „Wie denkt die Keymolen wel dat hij is?”, citeert Het Nieuwsblad één van hen. „De majoor slaagt er als personeelsdirecteur niet eens in om het tekort van 45 man op te vullen.”

„Ons belachelijk maken op Facebook gaat hem duidelijk beter af. Bovendien: hij is de personeelsdirecteur. Als wij dan allemaal onnozelaars zouden zijn, is hij wel de man die ons aangeworven heeft. Wie is dan de grootste Kannix?”

Jolig moment

Keymolen heeft inmiddels excuses aangeboden. „Het was een stomme post die ik plaatste na een jolig moment bij ons op de personeelsdienst. Ik zag de spreuk passeren, vond hem wel grappig en plakte hem op mijn Facebookpagina. Ik heb er niet bij nagedacht, maar wou zeker niemand schofferen. Want ik weet hoe hard onze brandweerlui moeten werken, en met welke toewijding. Ze doen meer dan gevraagd.” Hij noemt het nu een ’slechte grapje’.