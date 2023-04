Marine Le Pen zegt dat het goed gaat met haar vader na hartaanval

De 94-jarige Jean-Marie Le Pen moet nog wel een aantal controles doorgaan volgens zijn dochter. Marine dankt iedereen die interesse heeft getoond in zijn gezondheid.

Franse media schreven zondagochtend nog dat dokters de situatie als „ernstig” beschouwden en dat zijn familie zich zorgen maakte. Le Pen is de voorbije jaren meermaals in het ziekenhuis opgenomen, onder meer in februari 2022 na een hersenbloeding.

Front National

Jean-Marie Le Pen richtte in 1972 de uiterst rechtse partij Front National op en zat tientallen jaren in het Frans en Europees parlement. Marine nam het in 2011 van hem over als partijvoorzitter, maar haar vader heeft het haar sindsdien niet makkelijk gemaakt. Hij was altijd al een omstreden figuur en kwam vaak in opspraak vanwege extreme standpunten over bijvoorbeeld immigratie en racistische uitspraken.

Wegens het herhaaldelijk bagatelliseren van de Holocaust, hij noemde de gaskamers een „detail” in de geschiedenis, brak Marine definitief met haar vader in 2015. Ze wilde een minder radicaal imago zodat meer Fransen op haar zouden stemmen en herdoopte de partij tot Rassemblement National. Ook daarna bleef Jean-Marie publiekelijk kritiek uiten op zijn dochter en de partijlijn.

President

Marine Le Pen verloor de afgelopen twee presidentsverkiezingen in de tweede ronde van Emmanuel Macron. Maar ook Jean-Marie deed meermaals een gooi naar het presidentschap en haalde ooit de tweede ronde. In 2002 was hij verrassend de uitdager van Jacques Chirac en de eerste extreemrechtse kandidaat die de tweede ronde haalde. Er braken grote protesten uit tegen zijn radicale gedachtegoed en Le Pen verloor verpletterend.

In 2007 wist hij het succes niet te evenaren en haalde hij in de eerste ronde maar 10 procent van de stemmen. Ook in 1974, 1988 en 1995 had Le Pen al tevergeefs geprobeerd president van Frankrijk te worden.