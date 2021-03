Aangifte om intimiderende stickers anti-linkse actiegroep

’Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier op Links’, zo staat op de sticker die Bouras zondag op haar deurpost vond. De sticker vermeldt verder een webadres en de oproep om daar tips door te geven ’om zicht te krijgen op linkse activisten’.

Bouras noemt de actie ’niet normaal’. „Ik ben ontzettend geschrokken. Net als mijn kinderen, die schrokken van mijn reactie. Normaal krijg ik wel briefjes of rare dingen op mijn werkadres, maar zo thuis, dat is heel intimiderend” zegt ze in een reactie tegen het AD. De historicus overweegt aangifte te doen.

Vizier op Links is een online actiegroep, met name actief op sociale media. ’We ontvangen tips en proberen linkse netwerken, belangenverstrengelingen en subsidiestructuren in kaart te brengen’, meldt de groep zelf. Onduidelijk is wie er achter de gelijknamige website en accounts op sociale media zitten.

’Geen directe bedreiging’

Bellemakers overkwam onlangs hetzelfde, laat hij naar aanleiding van het bericht van Bouras weten op Twitter. „Nu ze dit ook bij Nadia Bouras deden vond ik het belangrijk te laten zien dat het geen incident is, maar een lopende intimidatiecampagne.”

De Nijmegenaar was in het verleden campagnemedewerker van GL. Hij kwam begin deze maand nog in het nieuws omdat hij als kandidaat-raadslid door de Nijmeegse GL-fractie op de vingers is getikt. Dat gebeurde nadat hij een bijeenkomst van FvD in Nijmegen vergeleek met een nazi-bijeenkomst.

Bellemakers denkt dat die opmerking aanleiding was voor onbekenden om de sticker op zijn woning te plakken. Hij heeft naar eigen zeggen aangifte gedaan. „En dat is nog lastig omdat het geen directe bedreiging is. Maar de politie pakte dat uiteindelijk prima op.”

Onduidelijk is wie er achter het plakken van de stickers zit, geeft ook Bellemakers aan. „Of het echt een netwerk is vanuit Vizier op Links of dat verschillende losse extreemrechtsen die stickers alleen daar bestellen.”

Geert Wilders, die door Bouras vaak wordt bekritiseerd, wenst de historicus op Twitter sterkte. „Want dit kan inderdaad echt niet. PS: ik kom al bijna 17 jaar niet meer thuis, ook niet normaal.”