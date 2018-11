Oostenrijkse officier spioneerde voor Russen

De luitenant-kolonel, die inmiddels met pensioen is, zou ongeveer 300.000 euro hebben ontvangen voor vertrouwelijke informatie. Het eerste contact met de Russen is volgens de krant Kronen Zeitung al gelegd in 1988. De Oostenrijkse autoriteiten kwamen de vermeende spion op het spoor na een tip van een buitenlandse dienst.

„Dergelijke zaken, ongeacht of ze plaatsvinden in Nederland of Oostenrijk, komen de relatie tussen Rusland en de Europese Unie niet ten goede”, zegt Kurz. De Nederlandse autoriteiten hebben eerder dit jaar vier Russische spionnen uitgezet die kennelijk het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag wilden binnendringen.

Een geplande reis van de Oostenrijkse minister Karin Kneissl (Buitenlandse Zaken) naar Moskou is vanwege de jongste affaire afgeblazen. Die had eigenlijk begin december moeten plaatsvinden. Kneissl is een bekende van de Russische president Vladimir Poetin, die met haar danste op haar bruiloft.

De Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) zegt „onaangenaam verrast” te zijn. Hij klaagt volgens persbureau TASS dat westerse landen zich steeds vaker schuldig maken aan „megafoon-diplomatie.” „Ze beschuldigingen ons publiekelijk en eisen opheldering over iets waar we niets vanaf weten.”

Lavrov zegt dat de Oostenrijkers ook direct naar Moskou hadden kunnen stappen met hun zorgen. Zijn ministerie heeft vanwege de kwestie de Oostenrijkse ambassadeur op het matje geroepen. „We zullen zijn aandacht vestigen op de methodes die gebruikt moeten worden als ze vragen hebben voor Rusland’ , zegt de minister.

Rusland lag de afgelopen jaren herhaaldelijk in de clinch met het westen. De relatie bekoelde onder meer door de annexatie van de Krim en de vergiftiging van de Russische voormalige spion Sergej Skripal in Engeland. De Russen ontkennen overigens iets met die moordpoging te maken te hebben.