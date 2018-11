Kort geding tegen intocht Sinterklaas

Majority Perspective stelt dat het kinderfeest racistisch is en eist dat het om die reden wordt geannuleerd. Alle partijen die bijdragen aan de organisatie van de landelijke intocht, bij de Zaanse Schans, zijn gedaagd. Dat zijn onder andere de Staat der Nederlanden, burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad, omroep NTR en het Commissariaat van de Media.

Eerder was al bekend dat de extreem-linkse beweging De Grauwe Eeuw aangifte had gedaan tegen Hamming. Het kort geding dient om 11 uur.

Stichting Majority Perspective is gevestigd in Utrecht, in een pand waar momenteel krakers zouden wonen.