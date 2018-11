Twee jaar cel voor Vlaamse ex-beursgoeroe

Ⓒ Belga

BRUSSEL - De voormalige beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem uit Vlaanderen is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. De rechtbank in Brussel legde de 73-jarige oud-politicus vrijdag twee jaar celstraf op na een eis van drie jaar, melden Vlaamse media.