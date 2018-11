’FOCUS LOIZA, FOCUS LOIZA’ is voortaan mijn mantra

"De vuurtjes zijn gedoofd" hoor ik Nienke zeggen. Of misschien is er ergens weer een vuursteen kwijt. Ergens onder een verdwaalde, lange nagel waarschijnlijk. Ze moeten allemaal weer een klein beetje worden opgepept in ieder geval.

FOCUS

Wat een zenuwslopende proef. Stiekem vind ik het heerlijk dat het niet enkel om kracht gaat maar om focus. Heel stiekem vind ik het altijd leuk als er proeven voorbij komen die niet om kracht of conditie gaan... puur en alleen omdat ik dan zelf het gevoel heb dat ik het ook zou kunnen. Haha.

'LOIZAFOCUS LOIZAFOCUS LOIZAFOCUS'' is mijn nieuwe mantra voor altijd en eeuwig. Blijkbaar werkt het als een trein want die meid gaat gewoon keihard voor de overwinning en oh, ik gun het haar zo! Lekker die vriendinnen mee naar winnaarseiland: "Tactiek is totaal onbelangrijk. Ik wil gezelligheid."

’Esmé werd op haar 13e zwanger: mijn moeder begon gelijk te huilen’

GIRAFFE

Dat tactiek en gezelligheid eigenlijk prima samen kunnen gaan bewijst de volgende cheesy scène tussen Dominique en Steven. Als een wulpse giraffe (want hallo die benen, waar gaan die helemaal heen?) werpt zij zich in zijn gespierde armen.

Heel leuk en aardig en gezellig allemaal maar dit is ook gewoon tactiek hè mensen? Daar prikken wij doorgewinterde Expeditie-kijkers wel doorheen toch? Ik wel hoor. Ze wil haar schitterende ass gewoon saven en die van Laurie ook. Steven vindt het geloof ik allemaal wel prima. En geef hem eens ongelijk!

HAVENARBEIDER

Los van wat het onder water allemaal bij de mannen losmaakt, maakt het bij Steven ook een ware Mastermind los. Hij bedenkt ineens allerlei complotjes waar ik mijn brein niet eens omheen kan wikkelen. Ik denk steeds vaker dat ik misschien toch niet heel geschikt zou zijn om deel te nemen aan dit program.

Intussen op Winnaarseilend komt de Rotterdamse havenarbeider weer even lekker boven in Robin. De dames zoeken even een ander strandje en dat vindt meneer dan prima. Rotterdams accent aan: "Blij dat die wijvuh even lekker opgesodemieterd zijn.

’Ex-kankerpatiënte Bernadette: ik werd in het diepe gegooid’

OESTERTJE

Ben gewend om lekker in de haven te werken tussen de grote muilen. Lekker banaantje bakkuh, ken mij het verrotte." Top-tv weer jongens. Ik ben dol op accentjes en heb weer wat om na te doen op de redactie morgen.

De vrouwen maken er ondertussen op Winnaarseiland ook een gezellige bende van. Lekker met een oestertje hier en daar, wie maakt je wat? Ik had hier best bij willen zijn, zeg ik heel eerlijk.

JODY

Via WhatsApp krijg ik altijd verschillende theorieën en oneliners doorgestuurd tijdens de uitzending. Men is niet echt fan van Jody zo blijkt vandaag. Jody heeft heimwee en stort zijn hart uit over de kijker. Intussen in de groepsapp: drama 1: Jody op tv. Drama 2: Een depressieve Jody op tv. Hij kiest er toch voor om op te stappen zonder een rondje stemmen te doen. Que si, que no Jody!

Na deze aflevering blijf ik met twee vragen achter:

1. Waarom moest er niet alsnog gestemd worden zoals eerder wel gebeurde en iemand een zwarte stem achter zijn of haar naam krijgt?

2. Waarom mag Loiza wel op Winnaarseiland blijven en battlen tegen Robin en mocht Dominique dat de vorige keer niet?

Wie heeft de antwoorden?

'See' you next week!

KEUVELEN MET NIENKE

Oh en misschien heb je het al gezien op onze Facebookpagina maar ik had vanmiddag een superleuk onderonsje met Nienke. Ze was in het TMG-gebouw en wilde wel wat vragen voor VROUW beantwoorden. Bekijk hier de hele video.

’Babette wilde haar kind om het leven brengen tijdens haar postnatale depressie’