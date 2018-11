Brief 3 ’Asielzoekers trekken asielzoekers aan’

Maar helaas blijkt steeds meer dat veel asielzoekers hun paspoort en/of andere identiteitspapieren vernietigen en daarmee hun afkomst verbergen. Ondanks dat de hele asieladvocatuurindustrie bezig is deze mensen valse hoop te bieden dat ze uiteindelijk toch recht hebben op verblijf in Nederland.

Dezelfde advocaten zullen ook de uitgeprocedeerde asielzoekers die op het criminele pad zijn geraakt verdedigen, zoals blijkt uit ’Misdaadpiek in AZC’ (Tel.7/11). En dat is onder deze asielzoekers uiteraard algemeen bekend en veroorzaakt een desastreus effect.

Niet voor niets duren asielprocedures zo lang en wordt de onduidelijkheid over welke asielzoeker wel of niet recht heeft op definitief verblijf in ons land steeds groter. En het trekt steeds meer mensen uit veilige landen aan.

Otto C. Tempelaars, Heemstede

