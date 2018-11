Oordeel zelf: ’Verspreide beelden door Witte Huis gemanipuleerd’

Dat melden Amerikaanse media. Het Witte Huis trok donderdag de perskaart van de CNN-verslaggever in. Perswoordvoerster Sarah Huckabee Sanders beschuldigt Acosta ervan „een jonge vrouw die gewoon haar werk probeert te doen als stagiaire van het Witte Huis” met zijn handen te hebben aangeraakt.

Sanders postte donderdag een video van ’de aanraking’ op Twitter. Dit beeld lijkt nu bewerkt te zijn, in het nadeel van Acosta. De via Twitter verspreide video heeft ook geen audio, dat maakt het volgens de videodeskundige makkelijker om beelden te manipuleren.

Acosta zegt op zijn beurt weer dat Sanders liegt. Zo zou zijn perskaart alleen zijn ingetrokken omdat Donald Trump zijn vragen niet wilde beantwoorden.

Onafhankelijk expert Abba Shapiro heeft in opdracht van persbureau AP alle beelden rondom het incident onderzocht. Al snel werd duidelijk dat in de beelden die het Witte Huis verspreidde, de armbeweging van Acosta was versneld en de rest van de video is vertraagd. Zo meldt de NOS.

Een voorzitter van de vereniging voor videojournalisten en fotografen in het Witte Huis noemt het vermeende manipuleren van de beelden „bedrieglijk, gevaarlijk en niet ethisch”. Als het daadwerkelijk gemanipuleerde beelden blijken te zijn, maakt het Witte Huis zich schuldig aan iets waar zij juist Acosta van beschuldigen, namelijk het verspreiden van ’Fake News’.