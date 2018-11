’Schaf de hondenbelasting af’

Inmiddels is hij bijna een jaar bij mij en mijn familie waar hij niks te kort komt. Hij zorgt op zijn tijd voor afleiding van de dagelijkse bezigheden. Maar ook weer voor nieuwe sociale contacten en de nodige beweging. Kortom, mijn beste maatje! Alleen lopen de landelijke kosten voor de hondenbelasting erg uiteen.

In Nederland heffen 249 van 388 gemeenten hondenbelasting. Een heffing die niet aan hondenbezitters is uit te leggen. Mijn gemeente verdient er jaarlijks 200.000 euro aan. Waarom zouden inwoners met een hond extra moeten bijdragen aan de algemene middelen van de gemeente? Waarom dan niet de mensen met paarden, katten of vogels? Hondenbelasting is gewoon een melkkoe voor de gemeente.

In mijn gemeente betaal je nog een redelijk laag bedrag. Een hond kost 45,30 euro per jaar. Voor elke volgende hond 68,75 euro per jaar. In mijn provincie spant de gemeente Tilburg de kroon met 108,26 euro per jaar. Bij 2 honden 261,81 euro per jaar en bij een volgende hond 182,40 euro per jaar.

De gemeente Groningen is met de hondenbelasting het duurste in heel Nederland. Daar kost de hondenbelasting 121,80 euro per jaar en vanaf een volgende hond 180,60 per jaar. Ik wil de Tweede Kamer oproepen de hondenbelasting af te schaffen.

Niels Aussems, Waalwijk