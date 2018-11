Opperrechter Ginsburg weer aan het werk

De als zeer progressief bekend staande Ginsburg (85) werd na de opname overladen met steun door haar vele aanhangers. Sommigen boden zelfs aan om een rib te doneren. Ze maakte zich tijdens haar carrière veelvuldig sterk voor de rechten van vrouwen en minderheden.

Bekijk ook: Opperrechter VS in ziekenhuis na valpartij

Ginsburg is al sinds 1993 rechter bij de hoogste rechtbank van de VS. Ze is voorgedragen door president Bill Clinton en wordt gezien als een van de progressieve rechters. Opperrechters worden in principe voor het leven benoemd.

In het Amerikaanse Hooggerechtshof hebben de conservatieve rechters, na de benoeming van Brett Kavanaugh begin oktober, een vijf tegen vier meerderheid ten opzichte van hun progressieve collega’s.