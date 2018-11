OM: dossier oude ontuchtzaak Jos Brech (1985) teruggevonden

In het teruggevonden dossier gaat het om twee zaken van ontucht met een minderjarige, uit 1984 en 1985. De ontucht werd destijds voorwaardelijk geseponeerd en er werd gedacht dat het onderliggende dossier was vernietigd. De informatie werd teruggevonden in een archiefbewaarplaats in Zwolle.

„Dit oude dossier wordt toegevoegd aan het dossier in de huidige strafzaak omdat het voor de beoordeling van de verdenking in de huidige strafzaak van belang is om van alle omstandigheden rondom de verdachte kennis te nemen”, meldt het OM. Verdere mededelingen worden niet gedaan.

Op 12 december is de eerste, niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Maastricht.

Een oud krantenknipsel waarin wordt vermeld dat Brech heeft bekend dat hij ontucht pleegde met kinderen. Ⓒ Limburgs Dagblad

De 11-jarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide in Limburg, waar hij op zomerkamp was. Brech kwam in beeld na een DNA-match, maar hij bleek spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, op circa vijftig kilometer van Barcelona.