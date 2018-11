’A1 van miljoenen euro’s te gevaarlijk’

Deze vrijwel nieuwe zesbaansweg door het Gooi is volgens haar te onveilig en heeft te veel af- en toeritten wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.

Wat ik mij afvraag, welke verantwoordelijke ambtenaar van het ministerie heeft deze beslissing genomen om vervolgens de minister te informeren en adviseren? Je spreekt niet over de aankoop van boodschappen in een supermarkt, maar over een rijksweg die miljoenen euro’s heeft gekost en die continu door camera’s gecontroleerd wordt.

Het is overduidelijk dat onze regering te veel geld uitgeeft aan niets en wij als burgers weer de dupe zijn.

Cees Sneek, Amsterdam