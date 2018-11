Beschuldiger Kavanaugh nog steeds bedreigd

Hoogleraar Blasey kreeg door haar getuigenis bekendheid tot ver buiten de Verenigde Staten. Ze verklaarde dat Kavanaugh haar 36 jaar geleden in een dronken bui op een bed duwde en probeerde haar kleren uit te trekken. Blasey wilde met haar getuigenis voorkomen dat de rechter voor het leven zou worden benoemd in het hooggerechtshof.

Blasey vertelde tijdens de hoorzitting over de doodsbedreigingen die ze ontving. Ze heeft volgens haar advocaten nog steeds bescherming nodig. De hoogleraar zou noodgedwongen zeker vier keer van adres zijn gewisseld en moest lijfwachten inhuren. Sympathisanten zamelden tonnen in voor haar beveiliging.

De emotionele hoorzitting met Blasey leidde tot extra onderzoek naar Kavanaugh, dat zijn benoeming uiteindelijk niet in de weg stond. Er was niet bewezen dat hij zich inderdaad schuldig had gemaakt aan aanranding. Kavanaugh had de beschuldigingen fel ontkend.