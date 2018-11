CCN-aandeelhouders willen Slotervaart

Dat betekent ook dat zorgondernemer Loek Winter, die eigenaar was van de inmiddels failliet verklaarde ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad en bij CCN betrokken is, er geen rol bij speelt. Daar was enige onrust over in het Slotervaartziekenhuis en ook bij de Amsterdamse raadsfractie van de SP.

De curatoren praten nu alleen met deze groep belangstellenden. Er hebben meerdere partijen interesse voor (onderdelen van) het ziekenhuis(gebouw). De curatoren geven echter de voorkeur aan een bod van een partij die „een substantieel deel” van de zorg wil voortzetten op de huidige plek.

Na het weekeinde moet duidelijker worden of de plannen van de aandeelhouders toekomst hebben.