Hazenpest terug in Nederland

De mens kan ook hazenpest oplopen en er volgens de deskundige zonder antibiotica aan sterven. Bij tijdige behandeling is er weinig reden tot zorg. De besmetting kan van dier op mens overgaan, maar niet van mens op mens.

De omvang van de hazenpest is moeilijk in te schatten, doordat stervende dieren zich meestal verstoppen en na hun dood niet meer worden gezien. Toch vinden jagers en natuurbeheerders wel dode dieren. Ze melden ook dat ze in bepaalde gebieden steeds minder hazen zien.

Ook in enkele andere Europese landen is de hazenpest weer gesignaleerd. In Duitsland moesten zich recent negen jagers tegelijk in het ziekenhuis laten behandelen nadat ze hazenpest hadden opgelopen.

Besmetting kan plaatshebben door contact met een zieke of gestorven haas, via een insectenbeet, door besmet water en door het opsnuiven van besmette deeltjes. Zweren, ontsteking van lymfeklieren, koorts en griepachtige verschijnselen kunnen duiden op de ziekte.

Konijnen worden ook minder waargenomen in het landschap. Zij hebben zoals bekend ook alweer enige tijd te lijden van de terugkeer van de gruwelijke konijnenziekte myxomatose, en ook van Viral Hemorrhagic Disease ofwel VHD2 dat ook dodelijk is, maar niet zo’n lange en hevige lijdensweg met zich meebrengt als myxomatose. De mens wordt van deze konijnenkwalen niet ziek.