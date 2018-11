Partij Macron wil samenwerken met liberalen EU

Vicefractievoorzitter Sophie in ’t Veld (D66) reageert blij. „Het is juist nu belangrijk dat we de krachten bundelen, voor een stevig progressief, liberaal en pro-Europees geluid in het politieke midden. Het is tijd dat we ons niet meer in het defensief laten drukken door nationalisten.” De deur voor bijvoorbeeld de Groenen of liberale christendemocraten om zich aan te sluiten staat open, aldus de politica.

De liberalen hebben nog geen kandidaat voorgesteld om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te worden. De twee grootste fracties, de sociaaldemocraten en de christendemocratische EVP hebben dat al wel gedaan.