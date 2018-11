Merkel waarschuwt voor toenemende Jodenhaat

„In Duitsland is weer een bloeiende Joodse samenleving”, aldus Merkel. „Maar tegelijk zijn we getuige van een zorgwekkend antisemitisme dat het Joodse leven in ons land en in andere veilig geachte delen in de wereld bedreigt.”

In het bijzonder noemt ze de aanval in augustus op een joods restaurant in Chemnitz. Bij protesten in de Oost-Duitse stad gooiden neonazi’s stenen, flessen en een afgezaagde stalen pijp naar het restaurant. Merkel zegt dat de aanval doet denken aan het begin van de Jodenvervolging in de jaren dertig.

Ook de Franse premier Édouard Philippe heeft zich vrijdag sterk uitgesproken tegen antisemitisme en heeft beloofd harder op te treden. Hij zegt dat in de eerste negen maanden van dit jaar het aantal antisemitische voorvallen met 69 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo werd afgelopen maart een 85-jarige Holocaust-overlevende in haar appartement in Parijs doodgestoken.

„Niet onverschillig blijven, betekent beter zorg dragen voor de slachtoffers, hun klachten erkennen en degenen die aanvallen uitvoeren adequater straffen”, schrijft Philippe op Facebook. Joodse organisaties zien vooral een toename van geweld in de Franse buitenwijken met veel armoede en waar veel moslims wonen.

Tijdens de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland Joden en hun bezittingen aangevallen. Naar schatting 7500 winkels en bedrijven, 1400 synagogen en andere gebouwen moesten het ontgelden.