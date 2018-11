600.000 beeldjes gesloopt voor paar bedreigde salamanders

De beeldjes, die door 180.000 vrijwilligers zijn gemaakt, staan bij een monument voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De 600.000 figuurtjes staan voor alle slachtoffers die in België zijn gevallen tijdens de bloedige strijd tussen 1914 en 1918. Het monument werd de laatste maanden door 250.000 mensen bezocht.

De populaire kunstinstallatie Coming World - Remember Me ligt in natuurgebied De Palingbeek in Ieper. Volgens het Belgische Agentschap Natuur en Bos gaat het om een ’waardevol gebied’. Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap Natuur en Bos zegt tegen Het Nieuwsblad dat er nooit toestemming zal komen voor een permanent kunstwerk.

De ontmanteling van ’Coming World’ gebeurt omdat op het terrein een familie ’kamsalamanders’ woont. De natuurvrienden zeggen dat het gezinnetje alleen kan uitbreiden als er rust is in het gebied. Ook zouden er wat vleermuizen en de zeldzame wespendief rondfladderen.

Kunstenaar baalt

Kunstenaar Koen Vanmechelen baalt van de starheid om een paar salamanders. Hij had gehoopt dat de beeldjes snel zouden worden opgenomen in de kleibodem waaruit ze gemaakt zijn en dat het groen ze overwoekert.

De kunstenaar wil de beeldjes nu stuk voor stuk weggeven. „Hij of zij moet de beeldjes doorgeven aan de volgende generatie familie of vrienden. Zodat ze binnen pakweg honderd jaar nog eens alle beelden kunnen samenbrengen en de mensen opnieuw doen nadenken,” zegt hij in Het Nieuwsblad.